Курс доллара в Украине на сегодня: валюта закрепилась на психологической отметке

Валентина Гембарская Экономика 08:50, 17.04.2020 Обновлено: 09:24, 17.04.2020

НБУ установил справочный курс доллара на отметке 27,2 грн, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,63 грн, таким образом он остался без изменений за два дня.

Об этом сказано на сайте Нацбанка.

Курс НБУ на 17 апреля

100 долларов США – 2720 грн

100 евро – 2963 грн

Курс доллара
Скриншот
Курс евро
Скриншот

Курс доллара в банках

Доллар

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Курс доллара в банках Украины
Скриншот

Евро

Покупка – 29,3 грн/€

Продажа – 29,5 грн/€

Курс евро в банках Украины
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,2 грн/$

Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара в обменниках
Скриншот

Евро

Покупка – 29,3 грн/€

Продажа – 29,8 грн/€

Курс евро в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,28 грн/$

Продажа – 27,34 грн/$

Курс доллара на черном рынке
Скриншот

Евро

Покупка – 29,4 грн/€

Продажа – 29,5 грн/€

Курс евро на черном рынке
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 апреля составил 27,22 грн/$. Евро же установился на отметке 29,63 грн.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

В Карпатах начали строить сказочный городок "Хоббитхилл"

"Закрывают ворота в небо": сеть растрогали фото медиков из эпицентра COVID-19 в Украине

Зеленский продал дела против Майдана

Били и насиловали: экс-пленные рассказали о пытках в тюрьмах "Л/ДНР"

Украинцам пересчитают пенсии и будут выплачивать помощь по-новому: что приняла Рада