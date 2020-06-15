Доллар сильно подорожал и приблизился к психологической отметке: курс валют на 15 июня
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 15 июня на уровне 26,73 грн. Таким образом он вырос на 14 копеек. В это же время в обменниках американская валюта приблизилась к психологической отметке – 27 грн.
Евро при этом подорожал на 4 копейки и остановился на отметке 30,21 грн.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 15 июня
100 долларов США – 2673 грн (+14 коп.)
100 евро – 3021 грн (+4 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,57 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
Покупка – 29,7 грн/€
Продажа – 30,3 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,57 грн/$
Продажа – 26,87 грн/$
Евро:
Покупка – 29,7 грн/€
Продажа – 30,33 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,65 грн/$
Продажа – 26,74 грн/$
Евро:
Покупка – 29,8 грн/€
Продажа – 29,93 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня курс доллара снизился на 4 копейки и установился на отметке 26,59 грн/$. Евро при этом подешевел на 11 копеек и остановился на отметке 30,17 грн.