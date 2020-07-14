Доллар резко подорожал: гривня перешагнула психологическую отметку

Валентина Гембарская Экономика 09:26, 14.07.2020 Обновлено: 09:40, 14.07.2020

Национальный банк за сутки опустил официальный курс гривни к доллару и евро. Американская валюта подорожала на 13 копеек за сутки, а европейская аж на 29 копеек. Таким образом доллар во вторник, 14 июля, установился на отметке 27,08 грн, а евро – 30,68 грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 июля

  • 100 долларов США – 2708 грн;

  • 100 евро – 3068 грн.

Курс доллара НБУ
(Сайт НБУ)
Курс евро НБУ
(Сайт НБУ)

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,0 грн/$

  • Продажа – 27,2 грн/$

Курс доллара в банках
(Минфин)

Евро:

  • Покупка – 30,2 грн/€

  • Продажа – 30,7 грн/€

Курс евро в банках
(Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,06 грн/$

  • Продажа – 27,17 грн/$

Курс доллара в обменниках
(kurs.com)

Евро:

  • Покупка – 30,68 грн/€

  • Продажа – 30,72 грн/€

Курс евро в обменниках
(kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,06 грн/$

  • Продажа – 27,18 грн/$

Курс доллара на черном рынке
(Минфин)

Евро:

  • Покупка – 30,4 грн/€

  • Продажа – 30,56 грн/€

Курс евро на черном рынке
(Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.

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