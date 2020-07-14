Доллар резко подорожал: гривня перешагнула психологическую отметку
Национальный банк за сутки опустил официальный курс гривни к доллару и евро. Американская валюта подорожала на 13 копеек за сутки, а европейская аж на 29 копеек. Таким образом доллар во вторник, 14 июля, установился на отметке 27,08 грн, а евро – 30,68 грн.
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 14 июля
100 долларов США – 2708 грн;
100 евро – 3068 грн.
НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,2 грн/$
Евро:
Покупка – 30,2 грн/€
Продажа – 30,7 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,06 грн/$
Продажа – 27,17 грн/$
Евро:
Покупка – 30,68 грн/€
Продажа – 30,72 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,06 грн/$
Продажа – 27,18 грн/$
Евро:
Покупка – 30,4 грн/€
Продажа – 30,56 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.