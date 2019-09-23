Курс доллара в бюджете-2020: экономист дал прогноз по ключевым показателям

Кабинет министров Украины может пересмотреть заложенный в проекте государственного бюджета на 2020 год рост ВВП и одновременно пересчитать курс доллара.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский. Он обратил внимание, что нынешний проект госбюджета-2020 рассчитывался по курсу 28,2 грн/$, который не соответствует реальному курсу валют в Украине.

"Думаю, правительство будет пересматривать две величины. Первое – они укрепят курс. Будет не 28,2 грн/$, а возможно 27 грн. Посмотрим… Второе – сейчас рост ВВП на следующий год заложен 3,3%. Думаю, они пересмотрят до 5%", – спрогнозировал эксперт.

Таким образом, по его словам, Кабмин попытается "компенсировать" недостающие доходы.

"Увеличение темпов роста экономики автоматически приведет к увеличению доходов бюджета, а укрепление курса – к уменьшению доходов. Ну и приблизительно те же параметры и останутся, в том числе по прожиточному минимуму", – объяснил Скаршевский.

Он напомнил, что в бюджете на 2019 год был заложен такой же среднегодовой курс – 28,2 грн/$, а под конец года – 29,4 грн/$.

"Сейчас мы видим, что курс меньше 25 грн/$. Из-за того, что курс намного крепче прогнозируемого, идет провал по доходной части бюджета. В августе доходная часть бюджета была выполнена всего-навсего на 90%. Т.е. минус 9 млрд грн. А если брать за 8 месяцев, то недобор в бюджет – 31 млрд грн. Основной "провал" дает таможня. 40% всех доходов государственного бюджета привязаны к обменному курсу", – уточнил экономист.

Скаршевский добавил, что если на таких же показателях будет рассчитан госбюджет-2020, то его доходы окажутся сильно завышены.

Основные показатели проекта госбюджета-2020

OBOZREVATEL напоминает, что по состоянию на 16 сентября средний курс продажи американской валюты в Украине был установлен на уровне 24,93 грн/$. По прогнозам аналитиков, курс доллара продолжит падение и может опуститься до новых рекордных уровней.

15 сентября в Верховную Раду был внесен проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.

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