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9 апреля • обновлено в 17:15
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/ Новости экономики

Рубль заметно укрепился на фоне новостей по ОПЕК

4.6т
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Курс рубля в четверг, 9 апреля после символического снижения на старте торгов перешел к росту против доллара и евро.

Как следует из данных Московской биржи, курс доллара по состоянию на утро снизился на 46 копеек — до 74,5 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 81 рубля.

Рубль заметно укрепился на фоне новостей по ОПЕК

Рост курса рубля аналитики связывают прежде всего с восстановлением рынка нефти. По словам Антона Покатовича из "БКС Премьер", сегодня пройдет первое заседание стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с момента срыва прошлой сделки. В зависимости от его итогов курс рубля могут ждать сразу несколько сценариев - от уверенного укрепления до заметного ослабления.

Рубль заметно укрепился на фоне новостей по ОПЕК

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готова участвовать в сделке ОПЕК по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли. Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Однако нефтяной рынок настроен позитивно относительно будущих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 33 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем в первых сообщениях о сделке.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть доллар евро рубль
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Ку Алексей
Ку Алексей
ну как так то!?
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
На Украине общенациональный траур. А что там xpювня?
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