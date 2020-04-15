Курс рубля упал на фоне обвала цен на нефть

Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже" в среду, 15 апреля, утром на фоне продолжающей дешеветь нефти на опасениях дальнейшего снижения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,4-73,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,46 руб./$1 (+45,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,5 руб./EUR1 (+34 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,09 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,62 рубля.

Сейчас доллар подорожал на 55 копеек до 73,56 рублей, евро – на 43 копейки, до 80,59 рублей.

Как отмечают аналитики, рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после роста в предыдущие дни на фоне снижения стоимости нефти. Участники торгов не уверены в сохранении спроса на рынке энергоносителей в условиях риска усиления рецессии в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 апреля, цены на нефть сорта Brent упали ниже психологической отметки в $30.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся