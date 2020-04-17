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17 апреля • обновлено в 12:16
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Рубль безуспешно попытался восстановиться на новостях по нефти

1.6т
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Рубль подорожал по отношению к доллару и евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу, 17 апреля, на фоне положительных новостей на рынке нефти, но вернуться до антикризисных значений у него не получается.

Так, согласно полученным данным, по состоянию на утро доллар подешевел на 11 копеек до 74,03 рублей. Евро в это же время подешевел на 22 копейки до 80,12 рублей.

Рубль безуспешно попытался восстановиться на новостях по нефти

"Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть не показывают единой динамики, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились", - подчеркнула Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал".

Рубль безуспешно попытался восстановиться на новостях по нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, последние заявления президента США Дональда Трампа о снятии карантинных мер в стране привели к тому, что цены на нефть марки Brent в пятницу, 17 апреля, начали расти, преодолев отметку в $28, при этом нефть WTI продолжила дешеветь и торгуется ниже $20.

Вместе с тем, заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
доллар евро рубль
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
так, сильно покращилися. нафта просіла з 32 до 27 дол. за барель за сутки.
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