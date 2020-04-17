Рубль безуспешно попытался восстановиться на новостях по нефти

Рубль подорожал по отношению к доллару и евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу, 17 апреля, на фоне положительных новостей на рынке нефти, но вернуться до антикризисных значений у него не получается.

Так, согласно полученным данным, по состоянию на утро доллар подешевел на 11 копеек до 74,03 рублей. Евро в это же время подешевел на 22 копейки до 80,12 рублей.

"Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть не показывают единой динамики, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились", - подчеркнула Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал".

Как сообщал OBOZREVATEL, последние заявления президента США Дональда Трампа о снятии карантинных мер в стране привели к тому, что цены на нефть марки Brent в пятницу, 17 апреля, начали расти, преодолев отметку в $28, при этом нефть WTI продолжила дешеветь и торгуется ниже $20.

Вместе с тем, заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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