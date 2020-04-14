Курс рубля изменился из-за нефти: сколько стоит российская валюта

Экономика 10:58, 14.04.2020 Обновлено: 11:34, 14.04.2020

Российский рубль заметно укрепился в ходе торгов во вторник, 14 апреля, на фоне восстановления рынка нефти.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на утро вторника, доллар снизился на 34 коп, до 73,26 рубля, евро – на 23 коп, до 80,09 рубля.

При этом фондовый рынок РФ также в плюсе на улучшении внешнего фона: индекс Мосбиржи растет на 1,09%, индекс РТС – на 1,55%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть выросли во вторник, 14 марта, на фоне соглашения ОПЕК+: трейдеры пытаются понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

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