Курс рубля отреагировал на встречу ОПЕК: сколько стоит российская валюта

Рубль в пятницу, 10 апреля, умеренно подорожал к доллару и евро, продолжая по инерции отыгрывать надежды на снижение добычи странами ОПЕК+.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара по состоянию на утро пятницы снизился на 67 копеек, до 73,62 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 80,62 рубля.

Страны сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ в четверг приняли декларацию о сотрудничестве, но с условием – Мексика должна согласиться со своими квотами, документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

Перед переговорами, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стало известно, что Россия выступает за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.