Курс доллара упал, но евро подскочил: сколько стоит валюта в Украине

Сколько стоит доллар в Украине (Фото: коллаж Обозреватель).

Национальный банк Украины установил курс доллара на вторник, 7 июля, на отметке 27,12 грн (-5 коп.). Справочный курс евро составляет 30,72 грн (+22 коп.).

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 7 июля

100 долларов США – 2712 грн;

100 евро – 3072 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,8 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,10 грн/€

Продажа – 30,7 грн/€

Курс валют (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,87 грн/$

Продажа – 26,99 грн/$

Курс валют (kurs.com)

Евро:

Покупка – 30,37 грн/€

Продажа – 30,5 грн/€

Курс валют (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,9 грн/$

Продажа – 27,0 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,15 грн/€

Продажа – 30,3 грн/€

Курс валют (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после резкого скачка, который был спровоцирован новостью об отставке главы НБУ Якова Смолия, перешел к плавному укреплению. На разных сегментах рынка 6 июля валюта подешевела на 5-15 коп.