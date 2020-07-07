Курс доллара упал, но евро подскочил: сколько стоит валюта в Украине
Сколько стоит доллар в Украине (Фото: коллаж Обозреватель).
Национальный банк Украины установил курс доллара на вторник, 7 июля, на отметке 27,12 грн (-5 коп.). Справочный курс евро составляет 30,72 грн (+22 коп.).
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 7 июля
100 долларов США – 2712 грн;
100 евро – 3072 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,8 грн/$
Продажа – 27,15 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,10 грн/€
Продажа – 30,7 грн/€
Курс валют (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,87 грн/$
Продажа – 26,99 грн/$
Курс валют (kurs.com)
Евро:
Покупка – 30,37 грн/€
Продажа – 30,5 грн/€
Курс валют (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,9 грн/$
Продажа – 27,0 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,15 грн/€
Продажа – 30,3 грн/€
Курс валют (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после резкого скачка, который был спровоцирован новостью об отставке главы НБУ Якова Смолия, перешел к плавному укреплению. На разных сегментах рынка 6 июля валюта подешевела на 5-15 коп.