Курс на 30: в Украине рассказали, что будет с долларом

В Украине курс американской валюты может превысить отметку в 30 гривен за доллар уже в 2018 году, если будет прекращено сотрудничество с Международным валютным фондом.

“К концу года гривня традиционно девальвирует, но как сильно – будет зависеть от прогресса переговоров с МВФ", – заявил директор казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин в комментарии "Лига.net".

В частности, объем непокрытой потребности Украины в валюте для внешних выплат вкупе с дефицитом счета текущих операций на ближайшие полтора года составляет 15 млрд долларов, 5 млрд из которых – до конца текущего года.

“Чем ближе к выборам, тем сложнее договариваться с кредиторами – это очень важный фактор уже для текущего лета. Стране пока не удалось договорится с МВФ по принципиальным вопросам, поэтому можно ожидать сюрпризов в любой момент”, – отметил директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик.

При этом большинство финансовых аналитиков отмечают, что осенняя девальвация гривни неизбежна. В частности, в ОТП Банке ожидают курса 29,5 грн/$, в Идея Банке – 29,9-30 грн/$, в Укргазбанке на конец года дают прогноз в 29,3 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.