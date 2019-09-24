Курс на 24 грн/$: аналитик объяснил, что будет с долларом в ближайшие недели

В Украине аналитики прогнозируют, что котировки наличного доллара в ближайшие недели продолжат падать.

"Если, конечно, не будет каких-то потрясений в мире. Учитывая, что у НБУ сейчас нет четкой позиции держать какой-то уровень, думаю, что очень скоро мы пробьем отметку в 24 грн/$", – сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии "Вестям".

По его словам, в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки в страну.

"Во-первых, доллары пошли за счет рекордного урожая зерновых и масличных культур – 95 млн тонн. А соответственно, ожидается рекордная выручка – порядка $13–14 млрд. Еще один рекорд Украина поставила в части привлечения средств путем размещения ОВГЗ. На текущий момент общие привлечения составляют 90 млрд грн", – заявил Невмержицкий.

Финансовый аналитик отметил, что таких рекордов не было никогда, и интерес иностранцев к долговым бумагам будет расти и денежный ресурс продолжит идти в Украину.

Еще одним фактором, который положительно повлиял на курс гривни, стало снижение объемов импорта из-за падающего на него спроса.

"Как говорят импортеры, спрос снижается, поскольку украинцы пересмотрели свою расходную часть — сейчас она в большей степени формируется из услуг. То есть люди больше тратят денег на оплату ЖКУ, путевки, обучение", – резюмировал Невмержицкий.

Котировки наличного доллара в ближайшие недели продолжат падать

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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