Доллар дешевеет несколько дней подряд: курс валют на 23 апреля

НБУ установил справочный курс доллара на 23 апреля на отметке 27,05 грн, что на 3 копейки ниже, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,41 грн, таким образом он подорожал на 6 копеек за сутки.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 23 апреля
100 долларов США – 2705 грн
100 евро – 2941 грн
Курс доллара НБУ
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Курс евро НБУ
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Курс валют в банках
Доллар
Покупка – 27,01 грн/$
Продажа – 27,4 грн/$
Курс доллара в банках Украины
Скриншот
Евро
Покупка – 29,10 грн/€
Продажа – 29,65 грн/€
Курс евро в банках Украины
Скриншот
Курс валют в обменниках
Доллар
Покупка – 27,1 грн/$
Продажа – 27,4 грн/$
Курс доллара в обменниках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,2 грн/€
Продажа – 29,5 грн/€
Курс евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,23 грн/$
Продажа – 27,31 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,22 грн/€
Продажа – 29,46 грн/€
Курс евро на черном рынке
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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля курс доллара составил 27,08 грн, а евро – 29,35 грн.
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