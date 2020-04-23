Доллар дешевеет несколько дней подряд: курс валют на 23 апреля

НБУ установил справочный курс доллара на 23 апреля на отметке 27,05 грн, что на 3 копейки ниже, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,41 грн, таким образом он подорожал на 6 копеек за сутки.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 23 апреля

100 долларов США – 2705 грн

100 евро – 2941 грн

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 27,01 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара в банках Украины Скриншот

Евро

Покупка – 29,10 грн/€

Продажа – 29,65 грн/€

Курс евро в банках Украины Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,1 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара в обменниках Скриншот

Евро

Покупка – 29,2 грн/€

Продажа – 29,5 грн/€

Курс евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,23 грн/$

Продажа – 27,31 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 29,22 грн/€

Продажа – 29,46 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля курс доллара составил 27,08 грн, а евро – 29,35 грн.

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