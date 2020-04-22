Доллар не смог преодолеть психологическую отметку: курс валют на 22 апреля

Валентина Гембарская Экономика 08:35, 22.04.2020

НБУ установил справочный курс доллара на 22 апреля на отметке 27,08 грн, что на 1 копейку выше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,35 грн, таким образом он подешевел на 7 копеек за сутки.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 22 апреля

100 долларов США – 2708 грн

100 евро – 2935 грн

Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс евро НБУ
Скриншот

Курс валют в банках

Курс валют в банках
Скриншот

Доллар

Покупка – 26,99 грн/$

Продажа – 27,38 грн/$

Курс доллара в банках Украины
Скриншот

Евро

Покупка – 29,03 грн/€

Продажа – 29,68 грн/€

Курс евро в банках Украины
Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,2 грн/$

Продажа – 27,4 грн/$

Курс доллара в обменниках
Скриншот

Евро

Покупка – 29,46 грн/€

Продажа – 29,53 грн/€

Курс евро в обменниках
Скриншот

Курс валют на черном рынке

Курс валют на черном рынке
Скриншот

Доллар

Покупка – 27,35 грн/$

Продажа – 27,39 грн/$

Евро

Покупка – 29,44 грн/€

Продажа – 29,52 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля курс доллара составил 27,07 грн, а евро – 29,42 грн.

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