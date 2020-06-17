НБУ сильно снизил курс доллара: сколько стоит гривня 17 июня
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 26,74 грн. Таким образом он снизился на 10 копеек.
Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,23 грн.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 17 июня
100 долларов США – 2674 грн (-10 коп.)
100 евро – 3023 грн (+3 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,61 грн/$
Продажа – 26,9 грн/$
Евро:
Покупка – 29,7 грн/€
Продажа – 30,29 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,8 грн/$
Евро:
Покупка – 30,0 грн/€
Продажа – 30,09 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,77 грн/$
Продажа – 26,81 грн/$
Евро:
Покупка – 29,97 грн/€
Продажа – 30,10 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 26,83 грн. Таким образом он вырос на 11 копеек.