НБУ сильно снизил курс доллара: сколько стоит гривня 17 июня

Валентина Гембарская Экономика 09:40, 17.06.2020 Обновлено: 09:56, 17.06.2020

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 26,74 грн. Таким образом он снизился на 10 копеек.

Евро при этом подорожал на 3 копейки и остановился на отметке 30,23 грн.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 17 июня

  • 100 долларов США – 2674 грн (-10 коп.)

  • 100 евро – 3023 грн (+3 коп.)

Курс валют
Курс валют

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,61 грн/$

  • Продажа – 26,9 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 29,7 грн/€

  • Продажа – 30,29 грн/€

Курс валют

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,75 грн/$

  • Продажа – 26,8 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 30,0 грн/€

  • Продажа – 30,09 грн/€

Курс валют

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,77 грн/$

  • Продажа – 26,81 грн/$

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 29,97 грн/€

  • Продажа – 30,10 грн/€

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 26,83 грн. Таким образом он вырос на 11 копеек.

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