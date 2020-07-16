Курс евро взлетел до максимальных отметок за год: гривня сильно обвалилась

Официальный курс гривни к доллару вырос и установился на уровне 27,11 грн (-3 копейки за сутки). Европейская валюта подорожала на 26 копеек за сутки – до 31,03 грн. Таким образом евро взлетел до максимальных отметок за год.

Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 16 июля

100 долларов США – 2711 грн;

100 евро – 3087 грн.

Курс доллара (Сайт НБУ)

Курс евро (Сайт НБУ)

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Курс доллара в банках (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,55 грн/€

Продажа – 31,12 грн/€

Курс евро в банках (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,24 грн/$

Курс доллара в обменниках (kurs.com)

Евро:

Покупка – 30,94 грн/€

Продажа – 31,05 грн/€

Курс евро в обменниках (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,25 грн/$

Курс доллара на черном рынке (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,75 грн/€

Продажа – 30,92 грн/€

Курс евро на черном рынке (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля официальный курс гривни к доллару опустился и установился на уровне 27,14 грн (+6 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 19 копеек за сутки – до 30,87 грн.