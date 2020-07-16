Курс евро взлетел до максимальных отметок за год: гривня сильно обвалилась
Курс доллара в Украине снизится . Коллаж Обозревателя
Официальный курс гривни к доллару вырос и установился на уровне 27,11 грн (-3 копейки за сутки). Европейская валюта подорожала на 26 копеек за сутки – до 31,03 грн. Таким образом евро взлетел до максимальных отметок за год.
Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 16 июля
100 долларов США – 2711 грн;
100 евро – 3087 грн.
Курс доллара (Сайт НБУ)
Курс евро (Сайт НБУ)
НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,3 грн/$
Курс доллара в банках (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,55 грн/€
Продажа – 31,12 грн/€
Курс евро в банках (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,15 грн/$
Продажа – 27,24 грн/$
Курс доллара в обменниках (kurs.com)
Евро:
Покупка – 30,94 грн/€
Продажа – 31,05 грн/€
Курс евро в обменниках (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,15 грн/$
Продажа – 27,25 грн/$
Курс доллара на черном рынке (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,75 грн/€
Продажа – 30,92 грн/€
Курс евро на черном рынке (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля официальный курс гривни к доллару опустился и установился на уровне 27,14 грн (+6 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 19 копеек за сутки – до 30,87 грн.