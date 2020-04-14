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14 апреля • обновлено в 09:03
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Будет доллар по 26? В Украине курс гривни укрепился до психологической отметки

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В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 апреля составил 27,04 грн/$, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,53 грн. Таким образом европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 апреля

100 долларов США – 2704 грн

100 евро – 2953 грн

Курс доллара от НБУ

Курс доллара от НБУ

Скриншот

Курс евро от НБУ

Курс евро от НБУ

Скриншот

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении.

Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Справка: курс доллара начал расти несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,21 грн/$, а покупают по 27,15 грн/$.

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

Скриншот

Европейскую валюту продают по 29,77 грн/€, а покупают по 29,7 грн/€.

Курс евро в банках

Курс евро в банках

Скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

В ходе торгов доллар незначительно подешевел. Валюту продают за 27,02 грн, а покупают за 26,98 грн.

Евро снизился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,47 грн, а в покупке – 29,43 грн.

Курс на межбанке

Курс на межбанке

Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,2 грн

Продажа – 27,15 грн

Доллар на черном рынке

Доллар на черном рынке

Скриншот

Евро

Покупка – 29,45 грн

Продажа – 29,35 грн

Евро на черном рынке

Евро на черном рынке

Скриншот

Курс в обменниках

Доллар

Покупка – 28,15 грн

Продажа – 27,19 грн

Евро

Покупка – 31,06 грн

Продажа – 29,23 грн

Курс валют в обменниках

Курс валют в обменниках

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 13 апреля составил 27,2 грн/$, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,56 грн.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня курс валют
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