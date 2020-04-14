Будет доллар по 26? В Украине курс гривни укрепился до психологической отметки

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 апреля составил 27,04 грн/$, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,53 грн. Таким образом европейская валюта подешевела на 3 копейки.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 14 апреля
100 долларов США – 2704 грн
100 евро – 2953 грн
Курс доллара от НБУ
Скриншот
Курс евро от НБУ
Скриншот
Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении.
Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.
Справка: курс доллара начал расти несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,21 грн/$, а покупают по 27,15 грн/$.
Курс доллара в банках
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Европейскую валюту продают по 29,77 грн/€, а покупают по 29,7 грн/€.
Курс евро в банках
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Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс на межбанке
В ходе торгов доллар незначительно подешевел. Валюту продают за 27,02 грн, а покупают за 26,98 грн.
Евро снизился по отношению к гривне – в продаже стоит 29,47 грн, а в покупке – 29,43 грн.
Курс на межбанке
Скриншот
Курс на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,2 грн
Продажа – 27,15 грн
Доллар на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,45 грн
Продажа – 29,35 грн
Евро на черном рынке
Скриншот
Курс в обменниках
Доллар
Покупка – 28,15 грн
Продажа – 27,19 грн
Евро
Покупка – 31,06 грн
Продажа – 29,23 грн
Курс валют в обменниках
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 13 апреля составил 27,2 грн/$, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро же установился на отметке 29,56 грн.
29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.
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