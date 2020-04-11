Официальный курс гривни к доллару на понедельник, 13 апреля, установлен на уровне 27,2 грн/$, что на 3 копейки ниже пятничного курса.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По мнению банковских казначеев, в понедельник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 27,10-27,30 грн/$.

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс на межбанке

В пятницу, 10 апреля, межбанковский рынок открывался на уровне 27,17-27,20 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение.

"Дневной максимум составил 27,20-27,235 грн/$, с последующим откатом до дневного минимума 27,14-27,16 грн/$ к завершению сессии", – рассказал UBR директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 2,7 млрд грн и составил 190,9 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,6 млрд грн – до 36,9 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,1 млрд грн – до 154 млрд грн.

Курс в обменниках

Без резких курсовых колебаний обошлись в пятницу, 10 апреля, и обменные пункты.

Наличный рынок 10 апреля открывался котировками 27,35-27,39 грн/$, а к середине дня они снизились до 27,32-27,38 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 27,290/27,380;

EUR 29,471/29,584;

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара по отношению к гривне в пятницу, 10 апреля, вырос на 6 копеек. НБУ установил его на уровне 27,25 грн/$. Евро же подорожал по отношению к гривне на 6 копеек – до 29,63 грн.

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