Доллар опустился ниже 27 гривен: сколько стоит валюта в обменниках и банках

Официальный курс доллара в понедельник, 13 июля, снизился на 2 копейки и установился на уровне 26,95 грн (-2 коп.). Справочный курс евро составляет 30,39 грн (-1 коп.).

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 8 июля

100 долларов США – 2695 грн;

100 евро – 3039 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,85 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,10 грн/€

Продажа – 30,67 грн/€

Курс валют (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,98 грн/$

Продажа – 27,08 грн/$

Курс валют (kurs.com)

Евро:

Покупка – 30,57 грн/€

Продажа – 30,69 грн/€

Курс валют (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,0 грн/$

Продажа – 27,08 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 30,29 грн/€

Продажа – 30,42 грн/€

Курс валют (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.