Доллар опустился ниже 27 гривен: сколько стоит валюта в обменниках и банках
В Украине подешевеет доллар .
Официальный курс доллара в понедельник, 13 июля, снизился на 2 копейки и установился на уровне 26,95 грн (-2 коп.). Справочный курс евро составляет 30,39 грн (-1 коп.).
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 8 июля
100 долларов США – 2695 грн;
100 евро – 3039 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,85 грн/$
Продажа – 27,15 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,10 грн/€
Продажа – 30,67 грн/€
Курс валют (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,98 грн/$
Продажа – 27,08 грн/$
Курс валют (kurs.com)
Евро:
Покупка – 30,57 грн/€
Продажа – 30,69 грн/€
Курс валют (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,08 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,29 грн/€
Продажа – 30,42 грн/€
Курс валют (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.