В Украине начались валютные качели: сколько стоит доллар 1 июля
Курс доллара в Украине (Фото: коллаж Обозреватель).
Официальный курс доллара в Украине на 1 июля установился на отметке 26,66 грн (-3 коп.). Справочный курс евро составляет 29,86 (-9 коп.) грн.
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 1 июля
100 долларов США – 2666 грн (-4 коп.)
100 евро – 2986 грн (-9 коп.)
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Курс валют (Минфин)
Доллар:
Покупка – 26,55 грн/$
Продажа – 26,78 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 29,57 грн/€
Продажа – 30,06 грн/€
Курс валют (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,62 грн/$
Продажа – 26,68 грн/$
Курс валют (kurs.com.ua)
Евро:
Покупка – 29,89 грн/€
Продажа – 29,95 грн/€
Курс валют (kurs.com.ua)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,72 грн/$
Продажа – 26,79 грн/$
Курс валют (Минфин)
Евро:
Покупка – 29,8 грн/€
Продажа – 29,91 грн/€
Курс валют (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, справочный курс доллара в Украине на 30 июня установился на отметке 26,69 грн. Евро при этом остановился на отметке 29,95 грн.