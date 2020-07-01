В Украине начались валютные качели: сколько стоит доллар 1 июля

Официальный курс доллара в Украине на 1 июля установился на отметке 26,66 грн (-3 коп.). Справочный курс евро составляет 29,86 (-9 коп.) грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 1 июля

100 долларов США – 2666 грн (-4 коп.)

100 евро – 2986 грн (-9 коп.)

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Курс валют (Минфин)

Доллар:

Покупка – 26,55 грн/$

Продажа – 26,78 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 29,57 грн/€

Продажа – 30,06 грн/€

Курс валют (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,62 грн/$

Продажа – 26,68 грн/$

Курс валют (kurs.com.ua)

Евро:

Покупка – 29,89 грн/€

Продажа – 29,95 грн/€

Курс валют (kurs.com.ua)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,72 грн/$

Продажа – 26,79 грн/$

Курс валют (Минфин)

Евро:

Покупка – 29,8 грн/€

Продажа – 29,91 грн/€

Курс валют (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, справочный курс доллара в Украине на 30 июня установился на отметке 26,69 грн. Евро при этом остановился на отметке 29,95 грн.