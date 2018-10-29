Курс евро неожиданно обвалился: в чем причина

Курс евро к доллару неожиданно упал. Причиной стало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности уйти в отставку с поста главы правящего Христианско-демократического союза.

Как свидетельствуют данные торгов, в ходе сессии понедельника, 29 октября, курс европейской валюты упал с 1,1413 доллара за евро до 1,1368, передает Лента.ru.

Отмечается, что позже курс европейской валюты вновь вырос до 1,1410 и опустился до 1,1395. На момент публикации евро стоил 1,14 доллара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Внутрипартийные выборы должны пройти в декабре.