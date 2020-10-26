В Украине установился новый курс доллара после выборов

В Украине после местных выборов официальный доллар вырос на 3 коп. до 28,29 грн. Курс евро же взлетел на 14 копеек за сутки – до 33,41 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Некоторые аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков, что валюта будет расти по такому сценарию.

Курс НБУ на 23 октября

1 доллар США – 28,29 грн (+3 коп.);

1 евро – 33,41 грн (+14 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$;

Продажа – 28,5 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,85 грн/€;

Продажа – 33,65 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,40 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,4 грн/€;

Продажа – 33,5 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,38 грн/$;

Продажа – 28,43 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,43 грн/€;

Продажа – 33,5 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.