Доллар подешевел перед выборами в Украине: сколько стоит валюта

В Украине за сутки официальный доллар снизился на 1 коп. до 28,26 грн. Курс евро же упал на 12 копеек – до 33,41 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Некоторые аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков, что валюта будет расти по такому сценарию.

Курс НБУ на 23 октября

1 доллар США – 28,26 грн (-1 коп.);

1 евро – 33,41 грн (-12 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,45 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,54 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,28 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,48 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,40 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,38 грн/€;

Продажа – 33,45 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца октября стоимость доллара увеличится с 28,34 до 28,4 грн/$.