Доллар в Украине замер перед выходными: свежий курс валют

Валентина Гембарская Экономика 09:59, 16.10.2020

Официальный доллар подорожал на 2 копейки по отношению к гривне – до 28,33 грн. Евро же за сутки упал в цене на 22 копейки – до 33,17 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По прогнозу аналитиков, в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 16 октября

  • 1 доллар США – 28,33 грн (+2 коп.);

  • 1 евро – 33,17 грн (-22 коп.).

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,1 грн/$;

  • Продажа – 28,4 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,75 грн/€;

  • Продажа – 33,6 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,32 грн/$;

  • Продажа – 28,35 грн/$.

Курс доллара в обменниках
Finance.ua

Евро:

  • Покупка – 33,07 грн/€;

  • Продажа – 33,17 грн/€.

Курс евро в обменниках
Finance.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,33 грн/$;

  • Продажа – 28,37 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,1 грн/€;

  • Продажа – 33,18 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

  • Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

  • Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

  • Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.

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