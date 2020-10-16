Доллар в Украине замер перед выходными: свежий курс валют
Официальный доллар подорожал на 2 копейки по отношению к гривне – до 28,33 грн. Евро же за сутки упал в цене на 22 копейки – до 33,17 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По прогнозу аналитиков, в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.
Курс НБУ на 16 октября
1 доллар США – 28,33 грн (+2 коп.);
1 евро – 33,17 грн (-22 коп.).
*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,1 грн/$;
Продажа – 28,4 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,75 грн/€;
Продажа – 33,6 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,32 грн/$;
Продажа – 28,35 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,07 грн/€;
Продажа – 33,17 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,33 грн/$;
Продажа – 28,37 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,1 грн/€;
Продажа – 33,18 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.