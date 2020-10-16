Доллар в Украине замер перед выходными: свежий курс валют

Официальный доллар подорожал на 2 копейки по отношению к гривне – до 28,33 грн. Евро же за сутки упал в цене на 22 копейки – до 33,17 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По прогнозу аналитиков, в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 16 октября

1 доллар США – 28,33 грн (+2 коп.);

1 евро – 33,17 грн (-22 коп.).

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,1 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,75 грн/€;

Продажа – 33,6 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,32 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,07 грн/€;

Продажа – 33,17 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,33 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,18 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.