Доллар и евро одновременно подскочили в цене: свежий курс валют в Украине

Официальный доллар подорожал на 7 копеек по отношению к гривне – до 28,31. Евро же за сутки прибавил в цене 6 копеек – до 33,39 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По прогнозу аналитиков, в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 15 октября

1 доллар США – 28,31 грн (+7 коп.);

1 евро – 33,39 грн (+6 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,95 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,31 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,16 грн/€;

Продажа – 33,29 грн/€.

Курс евро в обменниках Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,33 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,20 грн/€;

Продажа – 33,27 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.