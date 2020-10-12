Доллар упал, а евро замер: новый курс валют в Украине

В Украине доллар подешевел на 8 копеек по отношению к гривне. Евро же замер на отметке 33,27 грн – он не изменился в цене за выходные.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. В то же время аналитики прогнозируют, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 12 октября

1 доллар США – 28,20 грн (-8 коп.);

1 евро – 33,27 грн (-+0 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,3 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Стоимость доллара в банках Finance ua

Евро:

Покупка – 33,18 грн/€;

Продажа – 33,34 грн/€.

Стоимость евро в банках Finance ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,22 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Стоимость доллара в обменниках Finance.ua

Евро:

Покупка – 33,05 грн/€;

Продажа – 33,20 грн/€.

Стоимость евро в обменниках Finance.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,33 грн/$.

Стоимость доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Стоимость евро на черном рынке Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.

В качестве дополнительного негатива стоит рассматривать растущие опасения касательно возможных проблем с получением очередного транша МВФ.