Доллар и евро упали в цене перед выходными: свежий курс валют

В Украине доллар дешевеет уже третий день подряд. Американская валюта снизилась на 4 копейки по отношению к гривне. Евро же упал на 6 копеек – до 33,27 грн. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

По данным НБУ, доллар подешевел на 2 копейки, а евро на 15 копеек.

Курс НБУ на 9 октября

1 доллар США – 28,28 грн (-4 коп.);

1 евро – 33,27 грн (-6 коп.).

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,90 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,22 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,05 грн/€;

Продажа – 33,20 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,2 грн/$;

Продажа – 28,26 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,06 грн/€;

Продажа – 33,15 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.