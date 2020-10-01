Доллар вновь начал дорожать: свежий курс валют в Украине

Справочный курс гривни к доллару установлен на уровне 28,31 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 2 копейки. Стоимость евро за сутки выросла на 3 копейки – до 33,16 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 1 октября

1 доллар США – 28,31 грн (+2 коп.);

1 евро – 33,16 грн (+3 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,1 грн/$;

Продажа – 28,38 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,6 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,32 грн/$.

Курс доллара в обменниках Finance.ua

Евро:

Покупка – 32,98 грн/€;

Продажа – 33,10 грн/€.

Курс евро в обменниках Finance.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,31 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,97 грн/€;

Продажа – 33,07 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны, и т.д.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнут курс к уверенному росту.