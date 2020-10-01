Доллар вновь начал дорожать: свежий курс валют в Украине
Справочный курс гривни к доллару установлен на уровне 28,31 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 2 копейки. Стоимость евро за сутки выросла на 3 копейки – до 33,16 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 1 октября
1 доллар США – 28,31 грн (+2 коп.);
1 евро – 33,16 грн (+3 коп.).
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
"В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,1 грн/$;
Продажа – 28,38 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,6 грн/€;
Продажа – 33,4 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,27 грн/$;
Продажа – 28,32 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,98 грн/€;
Продажа – 33,10 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,27 грн/$;
Продажа – 28,31 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,97 грн/€;
Продажа – 33,07 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
С этой точки зрения наше правительство можно считать наиболее пессимистично настроенным. Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Ситуация будет зависеть от позиции Национального банка, сотрудничества с МВФ, восстановления мировой экономики, объема инвестиций в развивающиеся страны, и т.д.
Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнут курс к уверенному росту.