Евро упал в цене, а доллар еще сильнее закрепился: свежий курс валют в Украине

Валентина Гембарская Экономика 09:32, 12.11.2020

Доллар в Украине уже несколько дней держится на уровне 28,10-28,16 грн. В четверг, 12 ноября, курс американской валюты незначительно вырос – на 4 копейки и установился на отметке 28,16 грн.

В свою очередь евро упал на сразу на 20 коп. за сутки – до 33,14 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 12 ноября

  • 1 доллар США – 28,16 грн (+4 коп.);

  • 1 евро – 33,14 грн (-6 коп.)

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Как поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,1-1,7%. По его словам, аналитики ожидают на этой неделе снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", – заключил эксперт.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,1 грн/$;

  • Продажа – 28,35 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,9 грн/€;

  • Продажа – 33,45 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,29 грн/$;

  • Продажа – 28,38 грн/$.

Курс доллара в обменниках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 33,20 грн/€;

  • Продажа – 33,28 грн/€.

Курс евро в обменниках
Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,31 грн/$;

  • Продажа – 28,36 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,15 грн/€;

  • Продажа – 33,26 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может как развернуться на 180 градусов и подешеветь до 28,1 грн/$, так и резко вырасти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 29 грн/$.

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