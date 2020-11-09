Доллар резко подешевел после выходных: гривня установила новое значение

Курс доллара в Украине после выходных начал дешеветь и установился на отметке 28,13 грн. Американская валюта упала в цене на 23 копейки.

В свою очередь евро упал на 16 коп. за сутки – до 33,42 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 9 ноября

1 доллар США – 28,13 грн (-23 коп.);

1 евро – 33,42 грн (-16 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что введение жесткого карантина и выборы в США однозначно повлияют на курс гривни.

"В правительстве Украины сказали, что карантинные меры зависят от уровня смертности, процента сложных форм болезни и заполняемости больничных коек. Однако, нельзя не обратить внимание, что такие комментарии совпадают по времени с выборами президента США. А там, как никогда, основное голосование из-за пандемии происходит по почте. То есть нельзя исключать фальсификацию голосования, которую будет легко оформить именно благодаря пандемии и срочному введению жесткого карантина. Украина, если нужно будет, поддержит США аналогичным введением жесткого карантина, формализуя все уровнем смертности, наполненности больничных коек и т.д", – считает эксперт.

По его мнению, для гривны данные меры станут триггером для падения.

"Уровни 30-32, спекулятивно, появятся на биржевых экранах очень быстро, в банках, в том числе, курс будет высоким. Это может спровоцировать желание население "зафиксировать прибыль по девальвации", а значит приток тех, кто будет конвертировать доллары и евро в гривну может сбалансировать курс и большей девальвации не произойдет", – прогнозирует Орыщак.

По его словам, более резкой девальвации, чем к уровню 30-32 за доллар США, не ожидается.

"Населению, паниковать не стоит, так как инфляции при этом ждать не приходится. Правительство страны прекрасно понимает, что при отсутствии денежных поступлений у населения стремительно сократится товаропотребление (если люди сядут на карантин, то они не будут получать заработную плату, а накоплений у населения не много, значит потреблять будут все меньше и меньше не только товаров длительного пользования, но и товаров первой необходимости). Такой сценарий развития для страны неприемлем, потому можно ждать, что резкие курсовые колебания будут стараться балансировать интервенциями, в том числе", – заключил аналитик.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,36 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,6 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,31 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,35 грн/€;

Продажа – 33,49 грн/€.

Курс евро в банках Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,33 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,35 грн/€;

Продажа – 33,46 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может как развернуться на 180 градусов и подешеветь до 28,1 грн/$, так и резко вырасти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 29 грн/$.