Доллар установил новый рекорд по стоимости: курс валют в Украине

Курс доллара за сутки незначительно вырос – на 2 коп. При этом американская валюта установилась на отметке в 28,6 грн/$ – таким показателей не было в Украине с начала января 2018 года.

В свою очередь евро подорожал аж на 19 коп. за сутки – до 33,48 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 4 ноября

1 доллар США – 28,6 грн (+2 коп.);

1 евро – 33,48 грн (+19 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,75 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,75 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,61 грн/$;

Продажа – 28,65 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,39 грн/€.

Курс евро в банках Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,61 грн/$;

Продажа – 28,65 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg определило худшую валюту в мире в октябре.