Доллар установил новый рекорд по стоимости: курс валют в Украине

Валентина Гембарская Экономика 09:36, 4.11.2020

Курс доллара за сутки незначительно вырос – на 2 коп. При этом американская валюта установилась на отметке в 28,6 грн/$ – таким показателей не было в Украине с начала января 2018 года.

В свою очередь евро подорожал аж на 19 коп. за сутки – до 33,48 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 4 ноября

  • 1 доллар США – 28,6 грн (+2 коп.);

  • 1 евро – 33,48 грн (+19 коп.).

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,35 грн/$;

  • Продажа – 28,75 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,25 грн/€;

  • Продажа – 33,75 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,61 грн/$;

  • Продажа – 28,65 грн/$.

Курс доллара в обменниках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 33,3 грн/€;

  • Продажа – 33,39 грн/€.

Курс евро в банках
Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,61 грн/$;

  • Продажа – 28,65 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,3 грн/€;

  • Продажа – 33,4 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg определило худшую валюту в мире в октябре.

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