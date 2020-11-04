Доллар установил новый рекорд по стоимости: курс валют в Украине
Курс доллара за сутки незначительно вырос – на 2 коп. При этом американская валюта установилась на отметке в 28,6 грн/$ – таким показателей не было в Украине с начала января 2018 года.
В свою очередь евро подорожал аж на 19 коп. за сутки – до 33,48 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.Курс НБУ на 4 ноября
1 доллар США – 28,6 грн (+2 коп.);
1 евро – 33,48 грн (+19 коп.).
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,35 грн/$;
Продажа – 28,75 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,75 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,61 грн/$;
Продажа – 28,65 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,39 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,61 грн/$;
Продажа – 28,65 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,4 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg определило худшую валюту в мире в октябре.