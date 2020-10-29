Курс евро за сутки резко упал: сколько стоит в Украине
В Украине курс доллара вырос на 3 коп. до 28,39 грн, а евро упал сразу на 24 копейки за сутки – до 33,31 грн. Таким образом европейская валюта довольно сильно снизилась в цене.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Многие аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков такого сценария.
Курс НБУ на 29 октября
1 доллар США – 28,39 грн (+3 коп.);
1 евро – 33,31 грн (+6 коп.).
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,30 грн/$;
Продажа – 28,51 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,1 грн/€;
Продажа – 33,55 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,42 грн/$;
Продажа – 28,49 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,31 грн/€;
Продажа – 33,40 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,45 грн/$;
Продажа – 28,49 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,4 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)
2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)
2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)
2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)
2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)
2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитиков, в Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.