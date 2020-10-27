Местные выборы не смогли укрепить гривню: сколько стоит доллар и евро

Валентина Гембарская Экономика 09:33, 27.10.2020

Официальный доллар в Украине вырос на 4 коп. до 28,29 грн. Курс евро же упал на 5 копеек за сутки – до 33,49 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Многие аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков, что валюта будет расти по такому сценарию.

Курс НБУ на 27 октября

  • 1 доллар США – 28,29 грн (+4 коп.);

  • 1 евро – 33,49 грн (-5 коп.).

Курс доллара Нацбанка
НБУ
Курс евро Нацбанка
НБУ

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,10 грн/$;

  • Продажа – 28,55 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,3 грн/€;

  • Продажа – 33,55 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,38 грн/$;

  • Продажа – 28,40 грн/$.

Курс доллара в банках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 33,4 грн/€;

  • Продажа – 33,5 грн/€.

Курс евро в банках
Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,38 грн/$;

  • Продажа – 28,42 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,40 грн/€;

  • Продажа – 33,46 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитиков, в Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.

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