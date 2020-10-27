Местные выборы не смогли укрепить гривню: сколько стоит доллар и евро
Официальный доллар в Украине вырос на 4 коп. до 28,29 грн. Курс евро же упал на 5 копеек за сутки – до 33,49 грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Многие аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков, что валюта будет расти по такому сценарию.
Курс НБУ на 27 октября
1 доллар США – 28,29 грн (+4 коп.);
1 евро – 33,49 грн (-5 коп.).
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,10 грн/$;
Продажа – 28,55 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,55 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,38 грн/$;
Продажа – 28,40 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,4 грн/€;
Продажа – 33,5 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,38 грн/$;
Продажа – 28,42 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,40 грн/€;
Продажа – 33,46 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)
2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)
2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)
2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)
2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)
2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитиков, в Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.