Доллар и евро синхронно упали: свежий курс валют в Украине на 22 июня

Валентина Гембарская Экономика 09:28, 22.06.2020 Обновлено: 09:49, 22.06.2020

Справочный курс доллара в Украине на 22 июня установился на отметке 26,72 грн. Таким образом он снизился на 4 копейки за выходные.

Евро при этом также подешевел на 6 копеек и остановился на отметке 29,99 грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 22 июня

  • 100 долларов США – 2672 грн (-4 коп.)

  • 100 евро – 2999 грн (-6 коп.)

Курс евро НБУ
(сайт Нацбанка)
Курс доллара НБУ
(сайт Нацбанка)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,55 грн/$

  • Продажа – 26,79 грн/$

Курс доллара в банках
(Минфин)

Евро:

  • Покупка – 29,3 грн/€

  • Продажа – 30,04 грн/€

Курс евро в банках
(Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,71 грн/$

  • Продажа – 26,77 грн/$

Курс доллара в обменниках
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 29,91 грн/€

  • Продажа – 29,98 грн/€

Курс евро в обменниках
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,72 грн/$

  • Продажа – 26,79 грн/$

Курс доллара на черном рынке
(Минфин)

Евро:

  • Покупка – 29,8 грн/€

  • Продажа – 29,91 грн/€

Курс евро на черном рынке
(Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.

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Экономика

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