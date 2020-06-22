Доллар и евро синхронно упали: свежий курс валют в Украине на 22 июня
Справочный курс доллара в Украине на 22 июня установился на отметке 26,72 грн. Таким образом он снизился на 4 копейки за выходные.
Евро при этом также подешевел на 6 копеек и остановился на отметке 29,99 грн.
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 22 июня
100 долларов США – 2672 грн (-4 коп.)
100 евро – 2999 грн (-6 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,55 грн/$
Продажа – 26,79 грн/$
Евро:
Покупка – 29,3 грн/€
Продажа – 30,04 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,71 грн/$
Продажа – 26,77 грн/$
Евро:
Покупка – 29,91 грн/€
Продажа – 29,98 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,72 грн/$
Продажа – 26,79 грн/$
Евро:
Покупка – 29,8 грн/€
Продажа – 29,91 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.