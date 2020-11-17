Курс доллара замер на низкой отметке: чего ожидать украинцам

Во вторник, 17 ноября, курс американской валюты замер на отметке 28,11 грн. Его цена за сутки не изменилась. В свою очередь евро подорожал на 3 коп. – до 33,24 грн. Впрочем, по мнению банкиров, уже до конца года доллар может взлететь до 29 грн/$.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 17 ноября

1 доллар США – 28,11 грн (0 коп.);

1 евро – 33,24 грн (+3 коп.)

Курс доллара Нацбанк

Курс евро Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Как пояснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. В то же время, на этой неделе прогнозируется снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,24 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,05 грн/€;

Продажа – 33,45 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,21 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Курс доллара в обменниках Минфин

Евро:

Покупка – 33,18 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Курс евро в обменниках Минфин

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,21 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,26 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.