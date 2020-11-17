Курс доллара замер на низкой отметке: чего ожидать украинцам
Во вторник, 17 ноября, курс американской валюты замер на отметке 28,11 грн. Его цена за сутки не изменилась. В свою очередь евро подорожал на 3 коп. – до 33,24 грн. Впрочем, по мнению банкиров, уже до конца года доллар может взлететь до 29 грн/$.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
1 доллар США – 28,11 грн (0 коп.);
1 евро – 33,24 грн (+3 коп.)
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.
Прогнозы аналитиков
Как пояснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. В то же время, на этой неделе прогнозируется снижение курса доллара к гривне.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,05 грн/$;
Продажа – 28,24 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,05 грн/€;
Продажа – 33,45 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,21 грн/$;
Продажа – 28,25 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,18 грн/€;
Продажа – 33,3 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,21 грн/$;
Продажа – 28,25 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,2 грн/€;
Продажа – 33,26 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.