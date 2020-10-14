Курс доллара вырос: сколько стоит валюта в Украине
Национальный банк Украины в среду, 14 октября, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,31 грн/$.
За сутки американская валюта подорожала на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 33,39 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,20 грн/$;
Продажа – 28,43 грн/$
Евро:
Покупка – 33,00 грн/€;
Продажа – 33,25 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,33 грн/$;
Продажа – 28,37 грн/$
Евро:
Покупка – 33,21 грн/€;
Продажа – 33,29 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.