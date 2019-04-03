Курс доллара в украинских банках снизился: сколько стоит валюта

В Украине курс доллара в среду, 3 апреля, упал на 4 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,26 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 15 копеек и составил 30,65 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,97 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,21 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 34 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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