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Курс доллара в Украине заметно опустился: сколько стоит гривня

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В Украине курс доллара в четверг, 6 июня, опустился на 22 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 19 копеек и составил 30,48 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,93 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 27 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,31 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 28 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тенденция на укрепление курса гривни, которая наблюдалась весной, значительно изменилась. Ситуация на валютном рынке может осложниться летом.

Такой прогноз опубликовал на своей странице Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. Так, курс доллара перешел к росту во второй половине мая. По оценкам финансиста, летом украинскую национальную валюту ждут очередные сложности.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
НБУгривняевродоллар
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