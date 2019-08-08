Курс доллара в Украине развернулся: сколько будет стоить валюта

В Украине курс гривни будет искать точку равновесия после сильного укрепления ниже отметки 25 грн/$ и последующего ослабления до 25,75 грн/$.

В частности, в ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$, сообщил в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

"Фактором давления может выступить дестабилизация на глобальных сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс", – отметил Шевчишин.

По его словам, на сегодняшний день укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщения о том, что поступления в местные бюджеты Украины за год выросли на 20,7%.

"В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 5,9 млрд долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9 млрд долларов. За семь месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 4,9 млрд долларов", – резюмировал Шевчишин.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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