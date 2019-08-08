Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Курс доллара в Украине развернулся: сколько будет стоить валюта

Читать материал на украинском

В Украине курс гривни будет искать точку равновесия после сильного укрепления ниже отметки 25 грн/$ и последующего ослабления до 25,75 грн/$.

В частности, в ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$, сообщил в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

"Фактором давления может выступить дестабилизация на глобальных сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс", – отметил Шевчишин.

Новости
Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

По его словам, на сегодняшний день укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщения о том, что поступления в местные бюджеты Украины за год выросли на 20,7%.

"В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 5,9 млрд долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9 млрд долларов. За семь месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 4,9 млрд долларов", – резюмировал Шевчишин.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Андрей Шевчишин
Место
Украина
Теги
курс валют доллар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...