В Украине упала гривня: как курс отреагировал на новый Кабмин

В Украине финансовые рынки отреагировали на кадровые перестановки в Кабинете министров сдержанным падением.

В частности, за первые три дня текущей недели курс доллара обновил месячный минимум. Накануне он достиг отметки в 24,98 грн/$ при цене покупки и 25 грн/$ по цене продажи. Об этом сообщает НВ.

На следующей день после того, как Верховная Рада уже проголосовала за назначения Дениса Шмыгаля премьером, курс гривни укрепился на 17 копеек по цене покупки.

"Скорее всего, ослабление курса, которое мы наблюдаем в последние дни, – это уже была реакция рынка на ожидания по смене правительства. Теперь смена правительства – свершившийся факт, и рынок будет искать новую точку равновесия", – резюмировала аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В Украине финансовые рынки отреагировали на кадровые перестановки в Кабинете министров сдержанным падением

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Такое решение парламент принял на внеочередном вечернем заседании в среду, 4 марта. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

"За" проголосовал 291 народный депутат (из них "слуг народа" – 242. – Ред.), "против" – 59, "воздержались" – 46 нардепов.

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