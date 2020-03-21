Карантин в Украине из-за коронавируса не приведет к повышению курса доллара до 30 грн/$ и выше.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук. По его мнению, гривня удержится в коридоре 27-28 грн/$.

На вопрос, следует ли ожидать 30 грн/$ к концу карантина 3 апреля, экономист ответил: "Я считаю, что для этого оснований нет. Национальный банк продолжает проводить довольно жесткую монетарную политику, он не печатает средства, не делает эмиссию гривни. Потому возможности расширения давления на курс национальной валюты довольно ограничены".

Кушнирук подчеркнул, что на курс влияют, в первую очередь, панические настроения, "которым способствует власть, на мой взгляд, не очень адекватной политикой".

Эксперт допустил, что гривня незначительно потеряет в стоимости.

"Дополнительные деньги не печатаются Нацбанком, гривня не эмитируется. В связи с этим наращивание спроса на иностранную валюту довольно ограничено. Граждане начали покупать кто-то 500 долларов, кто-то 1000. Но существенных последствий это иметь не будет", – считает он.

Среди факторов, которые будут влиять на курс национальной валюты, Кушнирук отметил падение денежных переводов от украинских заробитчан.

"Заробитчане, которые останутся в разных странах, той же Италии, уже точно не смогут перечислять средства в Украину. Они будут там без работы сидеть. Потому поступления иностранной валюты от заробитчан будут в этом году существенно ниже", – пояснил он.

"Я считаю оптимальным коридор 27-28 грн/$, но это зависит от того, что собирается делать и правительство, и Национальный банк, и на сколько продлятся панические меры по карантину", – добавил экономист.

nv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд ожидает, что в 2020 году гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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