Курс доллара в Украине достигнет психологической отметки: прогноз на неделю

В Украине курс доллара с 1 по 7 октября будет колебаться около психологической отметки 28 грн/$. При этом отсутствие новостей от МВФ в ближайшее время на ситуацию не повлияет.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "После импульса в августе курс стабилизировался возле отметки 28 гривен за доллар. На данный момент мы продолжим торговаться возле этой зоны. Не стоит ожидать укрепления курса до более низких отметок", - считает эксперт.

К слову, на прошлой неделе, несмотря на конец месяца, когда экспортеры получают гривневую компенсацию НДС и выходят на рынок, активность была достаточно низкой. Курс колебался около отметки 28,1 грн/$. Как прогнозирует эксперт, ситуация в ближайшее время значительно не изменится. Более того, отсутствие новостей от МВФ, считает Пархоменко, уже отыграна. Курс доллара от этого в ближайшее время расти не будет.

"В целом, данная новость уже была заложена в курс..Неделю мы торгуемся без изменений", -прогнозирует Максим Пархоменко.

Как заявили представители МВФ, дискуссии еще продолжаются и точных дат покамест нет, однако в украинских СМИ уже начали появляться новости о том, что переговоры, якобы, проиграны и договориться не удалось. Украинская сторона переговоров пока еще очень сдержанно комментирует общение с МВФ. Миссия находилась в Киеве с 6 по 19 сентября.

OBOZREVATEL также подробно писал о том, что будет с курсом доллара в Украине без транша МВФ. В НБУ уверены: при стабильных условиях резкой девальвации в этом году не будет.