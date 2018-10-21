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Курс доллара в Украине: аналитик рассказал, чего ждать украинцам

9.2тЧитать материал на украинском

В Украине до 27 октября – "последний шанс" для укрепления гривни. После этого, вероятнее всего, курс будет медленно двигаться к новому маячку - 28,5 грн/$

Об этом OBOZREVATEL рассказал финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "В конце месяце у нас традиционно наблюдается небольшое проседание. Поэтому, думаю, что рынок, готовясь к этому, немного подтолкнет доллар к незначительному росту. Правда, в перспективе одной недели колебания будут совершенно незначительными. Я бы сказал, что конец октября мы встретим с курсом в 28,2-28,3 грн/$, следующая неделя – 27,28,1 грн/$", - прогнозирует эксперт.

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Аналитик Егор Комов также предполагает: курс доллара на этой неделе будет колебаться около 28 грн/$. При этом эксперт считает, что принятие бюджета и повышение тарифа на газ позволили получить позитивный сигнал о продолжении сотрудничества с МВФ. Непосредственно на количество валюты в стране это не повлияет (транш в лучшем случае можно будет получить к концу года), однако, настроение участников рынка изменится.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
курс валют
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