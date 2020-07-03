Курс доллара и евро резко подскочил из-за отставки Смолия
Официальный курс доллара в пятницу, 3 июля, подорожал на 41 копейку и установился на отметке 27,18 грн. Таким образом валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Евро при этом вырос на 66 копеек за сутки – до 30,65 грн.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс НБУ на 3 июля
100 долларов США – 2718 грн;
100 евро – 3065 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
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Курс на межбанке
Доллар:
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Продажа – 27,25 грн/$
Евро:
Покупка – 30,68 грн/€
Продажа – 30,72 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,99 грн/$
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Евро:
Покупка – 30,32 грн/€
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Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,0 грн/$
Продажа – 27,15 грн/$
Евро:
Покупка – 30,15 грн/€
Продажа – 30,4 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке.
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.