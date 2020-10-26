Курс доллара после выборов изменится: прогноз

В Украине курс гривни после первого тура местных выборов начнет плавное укрепление к доллару. Ожидается, что американская валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль отмечает, что ситуация с курсом гривни стабильная и прогнозируемая. По его словам, в последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты.

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер также считает, что курс движется в диапазоне 28,20-28,40 грн за доллар и ощутимых поводов для выхода за пределы пока нет. Однако, по его словам, гораздо больше причин ожидать нацвалюту вблизи верхней, а не нижней отметки.

"По всей видимости, Нацбанк настроен помочь правительству достигнуть поставленных задач до конца года, а для этого потребуется плавно снизить курс до заложенном в бюджете уровне в 29,5 грн за доллар. Ожидаем курс вблизи отметки в 28,30 грн за доллар", – резюмировал Родлер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.