Курс доллара опустился: сколько стоит в банках Украины

В Украине курс доллара во вторник, 9 июля, снизился на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,85 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 10 копеек и составил 29,17 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,60 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 11 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 28,71 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 24 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

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